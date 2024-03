È gravissimo il 23enne di Sturno vittima di esplosione in casa: ustioni profonde sul 65% del corpo il 23enne è ricoverato al reparto Grandi Ustionati dell’Ospedale Cardarelli. Le sue condizioni sono considerate gravissime, con ustioni estese e profonde. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

È gravissimo il ragazzo di 23 anni rimasto coinvolto nell'esplosione in casa a Sturno, in provincia di Avellino, avvenuta nella giornata di ieri, domenica 17 marzo 2024. Il giovane, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, è attualmente ricoverato in Terapia Intensiva presso il centro Grandi Ustionati dell'Ospedale "Antonio Cardarelli" di Napoli, diretta dal dottor Romolo Villani, dove è stato trasportato ieri d'urgenza in elicottero. Le sue condizioni sono giudicate dal personale sanitario "gravissime, con ustioni estese e profonde su oltre il 65% del corpo".

L'esplosione in casa dovuta forse a una bombola di gas

L'esplosione è avvenuta nel pomeriggio di ieri, in una abitazione che si trova in via Tre Santi, per motivi ancora da accertare. È possibile che sia stata causata dallo scoppio di una bombola el gas. Il ragazzo è stato subito soccorso dall'ambulanza del 118 e trasportato presso lo stadio del paese dove i Vigili del Fuoco hanno assicurato assistenza in atterraggio e decollo all'eliambulanza che lo ha trasportato presso il Cardarelli di Napoli con l'eli-soccorso. Sul posto, oltre al personale sanitario del 118, sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano.

I Vigili del Fuoco hanno recuperato anche un gatto ustionato presente all'interno, che hanno affidato al servizio veterinario per essere curato. Sul posto i Carabinieri della stazione di Frigento e del nucleo Radiomobile di Mirabella Eclano che hanno effettuato i rilievi di propria competenza.

