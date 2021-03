L'anticipo di primavera è finito: dopo un weekend caratterizzato dall'arrivo di aria più fredda, da lunedì 8 marzo sarà la volta di una bassa pressione che dalle Isole Baleari punterà la Sardegna per poi interessare il Centro-Sud con rovesci e temporali. Nelle sue previsioni meteo settimanali ilmeteo.it avvisa che sin dalle prime ore di lunedì 8 marzo, festa della Donna e per tutta la giornata di martedì 9 il tempo sarà compromesso sulle regioni centrali . Sarà poi nel corso di mercoledì 10 marzo che la perturbazione si sposterà verso Sud con piogge battenti su tutte le regioni meridionali. La neve cadrà sui rilievi appenninici al di sopra dei 1300-1500 metri di quota. Questo maltempo inizierà proprio nel periodo di partenza della nuova zona rossa Covid, con maggiori restrizioni per gli spostamenti e chiusure dei servizi non essenziali in Campania, per prevenire la recrudescenza dei contagi da Nuovo Coronavirus.

Per quel che riguarda le previsioni meteo di domani: nubi intense sulla Campania, previsti deboli rovesci sulle relative regioni tirreniche , in attenuazione serale con ampie apertura su Cilento, Lucania e settore calabrese. Cielo da poco a parzialmente nuvoloso sul restante Sud. Minime in lieve rialzo sulla Sicilia tirrenica, stazionarie su coste campane e calabresi e Salento. Massime in calo su coste ioniche delle regioni peninsulari e sulla Sicilia centro-orientale; in aumento su Molise e Sicilia tirrenica. Venti deboli sudorientali, con tendenza all'intensificazione, sulle isole maggiori. Mari: molto mosso lo stretto di Sicilia, poco mosso l'Adriatico centro-meridionale.