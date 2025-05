video suggerito

Trasporto pubblico a Napoli

È chiusa la tratta Circumvesuviana Napoli-Nola-Baiano. Riaprirà a fine settembre 2025 Da ieri 21 maggio fino al 30 settembre stop alla linea Napoli-Baiano della Circumvesuviana. L'Eav: "sarà implementato il servizio sostitutivo già attivo".

A cura di Vincenzo Cimmino

Immagine di repertorio

Sono iniziati ieri i quattro mesi di stop della linea Napoli-Baiano della Circumvesuviana. Dal 21 maggio fino al 30 settembre la tratta è chiusa per una serie di importanti lavori di adeguamento e messa in sicurezza. I principali riguarderanno l'abbattimento e la sostituzione del cavalcavia ferroviario del chilometro 11+840 della linea ferroviaria di Ferrovie dello Stato. Un cavalcavia già "attenzionato" e che causa attualmente un rallentamento a dieci chilometri orari.

Attivo il servizi0 sostitutivo per Baiano

Durante il periodo di interruzione, ha fatto sapere l'Ente autonomo Volturno, "sarà implementato il servizio sostitutivo già esistente sulla linea per Baiano, che sarà svolto in modalità analoga a quella dell’anno scorso. Le biglietterie degli impianti di Baiano, Nola, Pomigliano D’Arco e Volla, ove si attesterà il servizio sostitutivo, rimarranno regolarmente presenziate per l’intera giornata, allo scopo di garantire assistenza alla clientela e orientarla all’utilizzo del servizio citato".

La protesta dei comitati e la lettera al Prefetto

Restano sul piede di guerra i comitati dei pendolari che, con i sindaci interessati dallo stop, avevano chiesto all'azienda di trasporti di trovare altre soluzioni, arrivando anche a scrivere al prefetto di Napoli Michele di Bari. "Eav chiede di chiudere il servizio ferroviario con le scuole ancora aperte", hanno spiegato in una nota Enzo Ciniglio e Salvatore Ferraro dei comitati "No al taglio dei treni della Circumvesuviana" e "Circumvesuviana-Eav", "e le attività lavorative in pieno svolgimento e nella nota a giustificazione, oltre ai lavori da eseguire sottolinea la scarsa affluenza dei viaggiatori. C'è accanimento sulla linea di Baiano, un territorio che Eav ha scelto di penalizzare grazie anche alla collaborazione dei vari sindaci che non si sono opposti alla chiusura della linea. I lavori vanno eseguiti, ma bisogna creare le condizioni per non interrompere l'esercizio sull'intera tratta".