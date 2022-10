Duplice omicidio di camorra durante Terza Faida di Scampia: 4 arresti dieci anni dopo I quattro arrestati sono ritenuti indiziati del duplice omicidio di Franco Gaiola e Ciro Abrunzo, affiliati al clan rivale, uccisi il 21 giugno del 2012.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Questa mattina, lunedì 17 ottobre 2022, gli agenti della Squadra Mobile di Napoli hanno proceduto all'arresto di 4 persone, gravemente indiziate di un duplice omicidio di camorra avvenuto nel capoluogo campano 10 anni fa, ovvero quello di Ciro Abrunzo e Franco Gaiola, uccisi durante un agguato in corso Sirena a Napoli il 21 giugno dl 2012: la loro uccisione si inserisce in quella che viene comunemente denominata Terza Faida di Scampia, la guerra per il controllo dei traffici illeciti che ha insanguinato l'area Nord di Napoli tra il 2010 e il 2012 e che ha visto contrapposti i Di Lauro, gli Amato-Pagano e gli Abete-Abbinante-Notturno.

I destinatari delle odierne ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura partenopea, sono Mario Riccio (classe 1991), Francesco Paolo Russo (classe 1990), Franco Bottino (classe 1983) e Sabato Palumbo (classe 1954): i quattro arrestati sono ritenuti affiliati al clan Amato-Pagano, mentre le due vittime erano affiliate al clan Abete-Abbinante-Notturno.

Il duplice omicidio di Abrunzo e Gaiola

L'omicidio di Ciro Abrunzo, 29 anni e Franco Gaiola, 58 anni, è avvenuto come detto il 21 giugno del 2012, oltre 10 anni fa, in corso Sirena, a Barra, periferia orientale di Napoli. I due sono stati raggiunti dai killer a pochi passi dall'abitazione di Gaiola, mentre il 58enne era intento a parlare proprio con Abrunzo: il primo, vedendo l'arrivo dei sicari e intuendo cosa sarebbe successo, ha provato a rifugiarsi in casa, ma è stato raggiunto dai proiettili, mentre il 29enne è stato colpito mortalmente dall'altro lato della strada.