Due uomini aggrediti a colpi di martello in Irpinia: un morto e un ferito grave I due sono stati aggrediti all’interno del loro negozio a Monteforte Irpino, nella provincia di Avellino. L’aggressore è stato fermato dai carabinieri.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Ancora sconosciuto il motivo dietro la terribile aggressione avvenuta questa mattina, sabato 30 luglio, a Monteforte Irpino, nella provincia di Avellino, dove due uomini sono stati colpiti con un martello: uno di loro è morto, mentre l'altro è rimasto gravemente ferito. La vittima è un uomo di 56 anni di origine cinese, così come l'altro uomo rimasto ferito. Secondo una prima ricostruzione dell'accadimento, intorno alle 9 di questa mattina, un uomo di 50 anni, originario dell'Est Europa, è entrato nel negozio dei due uomini a Monteforte Irpino e, dopo un'animata discussione – i cui motivi non sono ancora noti – ha afferrato un martello e ha colpito violentemente i due commercianti cinesi. I due uomini sono stati soccorsi dal 118 e trasportati d'urgenza all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino: per il 56enne non c'è stato, purtroppo, nulla da fare, mentre l'altro uomo è tuttora ricoverato in condizioni di salute giudicate gravi.

L'aggressore è stato bloccato dai carabinieri

Sul luogo dell'omicidio sono accorsi i carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, che hanno subito individuato e bloccato il 50enne, ritenuto il responsabile dell'aggressione: l'uomo, portato in caserma, deve rispondere di omicidio e tentato omicidio. I militari dell'Arma stanno indagando sulle motivazioni dietro la discussione che ha portato poi all'omicidio del 56enne e al ferimento dell'altro commerciante.