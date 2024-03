Due ragazze violentate in una comunità per minori: arrestato educatore a Giugliano Le due ragazze – una 18enne e una 16enne – erano ospitate nella comunità per minori in difficoltà a Giugliano, nella provincia di Napoli, dove si sarebbero consumate le violenze. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Violenza sessuale ai danni di due ragazze – una appena maggiorenne, l'altra minorenne – ospiti di una comunità alloggio per minori in difficoltà a Giugliano in Campania, nella provincia di Napoli: questa l'accusa nei confronti di un educatore della comunità, un uomo che questa mattina è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione, che hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Napoli Nord su richiesta della competente Procura della Repubblica.

La prima violenza sessuale sarebbe stata compiuta ai danni di una ragazza di 18 anni. L'educatore, approfittando dello stato di alterazione della ragazza, che aveva assunto massicce quantità di alcool, l'avrebbe palpeggiata. La seconda violenza sarebbe stata commessa ai danni di una ragazza di 16 anni, che invece sarebbe stata costretta ad avere un rapporto sessuale completo con l'uomo. L'educatore era ancora in servizio nella comunità alloggio quando è stato arrestato dai carabinieri.