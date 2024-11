video suggerito

Due professori dell’Università Vanvitelli nella speciale classifica dei ricercatori più citati al mondo Silvana Galderisi e Mario Maj, entrambi professori di Psichiatria, fanno entrare l’Università della Campania Luigi Vanvitelli nella classifica dei ricercatori più citati al mondo, la “Highly Cited Researchers 2024”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Silvana Galderisi e Mario Maj

L'Università della Campania Luigi Vanvitelli entra nella speciale classifica "Highly Cited Researchers 2024", che racchiude i ricercatori e le ricercatrici più citati al mondo. Lo fa grazie agli scienziati Silvana Galderisi e Mario Maj, entrambi professori di Psichiatria. Lo speciale report è stilato da Clarivate Analytics in base ai dati raccolti dagli analisti dell'Institute for Scientific Information che hanno riconosciuto 6.886 ricercatrici e ricercatori altamente citati nel 2024, provenienti da oltre 1.300 istituzioni in 59 nazioni e regioni; di questi, solo 106 sono italiani.

Chi sono Silvana Galderisi e Mario Maj

Silvana Galderisi è stata Professore Ordinario di Psichiatria e Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Fisica e Medicina Preventiva dell'Università della Campania Luigi Vanvitelli. Nel 2023, sotto la sua direzione, il Dipartimento è stato designato come Dipartimento di Eccellenza dell'Ateneo Vanvitelli dal Ministero dell'Università e della Ricerca. Attualmente è Presidente dell'European Group for Research in Schizophrenia (EGRIS) e dello Standing Committee on Ethics and Review della World Psychiatric Association (WPA).

Mario Maj è stato Professore Ordinario di Igiene Mentale nell'Università Federico II dal 1986 al 1992, e poi Professore Ordinario di Psichiatria nella Seconda Università di Napoli (successivamente Università della Campania "L. Vanvitelli") dal 1992. Dirige dal 1995 l'unico Centro Collaboratore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per la Ricerca e la Formazione nel campo della Salute Mentale attivo in Italia.