Due fratelli accoltellati nella notte nel centro di Napoli, uno rischia la vita Due fratelli sono stati feriti a coltellate nella notte nel centro di Napoli; uno di loro, 40 anni, è stato operato d’urgenza ed è in pericolo di vita.

A cura di Nico Falco

Rischia la vita un 40enne napoletano, gravemente ferito insieme al fratello di 36 anni nella notte in piazza Luigi Poderico, quartiere Arenaccia, nel centro di Napoli. La dinamica non è ancora chiara, si sarebbe trattato di una lite a cui avrebbero preso parte diverse persone che si sarebbero però immediatamente dileguate. Le due vittime sono state trasportate nell'ospedale dei Pellegrini, il 40enne è stato successivamente trasferito all'Ospedale del Mare ed operato d'urgenza, la prognosi non è stata ancora sciolta.

Sull'accaduto indaga la Polizia di Stato. Secondo le prime ricostruzioni, naturalmente ancora al vaglio, la lite sarebbe scoppiata nell'area dei giardinetti. I due fratelli, entrambi incensurati, sarebbero stati aggrediti nella zona dei giardinetti; il 40enne ha riportato diverse contusioni, ma a preoccupare maggiormente i medici è una profonda ferita da coltello al petto; il 36enne, invece, è stato raggiunto da diversi fendenti all'addome ma i tagli non sono profondi e per lui è stato escluso il pericolo di vita con ricovero in osservazione.

Al momento è stato possibile ascoltare solo il più giovane, che però non sarebbe stato in grado di fornire indicazioni importanti: avrebbe riferito di essere stato colpito improvvisamente alla testa e di avere perso i sensi, per poi risvegliarsi soltanto in ospedale. I poliziotti, intervenuti in ospedale, hanno effettuato i primi sopralluoghi in piazza Poderico e hanno avviato gli accertamenti; al vaglio la possibilità che la lite possa essere stata ripresa da telecamere di sorveglianza. Parallelamente sono in corso verifiche anche sulla vita privata dei due, che stando alle prime risultanze non sarebbero invischiati in contesti criminali.