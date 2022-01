A Mergellina due giovani feriti nella notte: proiettili nelle gambe: trasportati al Cardarelli In corso le indagini dei carabinieri. I due giovani, ad ogni modo, non sono in pericolo di vita.

A cura di Pierluigi Frattasi

Notte di sangue a Napoli. Due giovani sono stati feriti a colpi di arma da fuoco nelle gambe nella zona di Mergellina, nel cuore della notte. I due sono arrivati al Pronto Soccorso dell’Ospedale Cardarelli per le cure del caso. Attorno alle 6 di questa mattina, sono arrivati i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli. Secondo le prime ricostruzioni, le due persone hanno chiesto di essere soccorse perché ferite alle gambe da colpi d’arma da fuoco, a poca distanza l’uno dall’altro. I due giovani avrebbero raccontato di essere stati feriti nella zona di Mergellina. Ma tutta la dinamica di quanto accaduto è al vaglio dei militari dell'Arma, che stanno cercando di chiarire quanto avvenuto.

Le indagini sono ancora in corso. I due giovani, ad ogni modo, non sono in pericolo di vita.