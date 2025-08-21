Due cani abbandonati in provincia di Napoli: uno era in un parcheggio, l’altro senz’acqua su un balcone

A Sant’Anastasia e Brusciano due cani sono stati abbandonati dai rispettivi proprietari in vista delle vacanze: i carabinieri hanno denunciato una donna e un uomo.

Immagine di repertorio

L'estate non è ancora finita e, purtroppo, continuano le storie di abbandoni di animali: due le vicende che arrivano nelle ultime ore dalla provincia di Napoli, dove due cani sono stati abbandonati dai rispettivi proprietari per andare in vacanza. La prima vicenda arriva da Sant'Anastasia, dove i carabinieri della locale stazione hanno denunciato una pensionata di 73 anni. Ai militari dell'Arma è giunta una segnalazione di un cane denutrito, abbandonato nel parcheggio di un supermercato della cittadina; la padrona dell'animale non ha fatto in tempo ad allontanarsi e, quando ha compreso che sarebbero arrivati i carabinieri, ha riportato in fretta il cane in casa. Lì, i militari hanno trovato il cane legato a una corda, in un posto caldo, senza acqua né cibo; il cane è stato riaffidato alla 73enne, che però è stata denunciata e multata con 5mila euro di sanzione.

La seconda vicenda, purtroppo molto simile, arriva invece da Brusciano. I carabinieri della locale stazione, dopo una segnalazione, hanno riscontrato la presenza di un cane abbandonato sul balcone di un'abitazione: era lì da giorni, senza cibo né acqua. I militari dell'Arma hanno rintracciato il padrone di casa e proprietario dell'animale: si tratta di un uomo di 41 anni, che è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria. Il cane, dopo essere stato visitato dal personale veterinario dell'Asl, è stato affidato a un familiare del 41enne.