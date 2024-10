Due balenottere a Castellammare, l’avvistamento spettacolare del secondo animale più grande del mondo

Due esemplari di balenottera comune, tra gli animali più grandi del pianeta, sono stati avvistati nel mare di Castellammare di Stabia (Napoli) nella giornata di ieri, 14 ottobre. Lo rende noto il profilo ufficiale dell'Area Marina Protetta Punta Campanella", che su Facebook ha pubblicato anche il video girato nell'occasione dal personale che si trovava a bordo di una nuova nave della Marina Militare in fase di completamento presso Fincantieri.

La balenottera comune è il secondo animale più grande del pianeta, dopo la balenottera azzurra. Le femmine possono raggiungere i 25 metri di lunghezza (gli esemplari dell'emisfero boreale circa tre metri in meno) e un peso di 30 tonnellate. Si tratta, scrive il WWF sul proprio sito ufficiale, dell'unica balena presente regolarmente nel Mediterraneo, dove può raggiungere i 20 metri di lunghezza, e la sua vita media è di 80 anni. La specie è protetta a livello internazionale dagli anni '80, si stima che oggi, in tutto il mondo, esistano meno di 100mila esemplari. Scrive l'Area Marina Protetta Punta Campanella su Facebook:

Le balenottere comuni sono tra gli animali più grandi del pianeta, sono presenti nel Mediterraneo e non sono certo una novità per queste zone. Il Golfo di Napoli è infatti una zona di passaggio per questi splendidi mammiferi che lo attraversano regolarmente durante i loro spostamenti da nord a sud e viceversa. Negli ultimi anni sono stati registrati diversi avvistamenti anche nelle acque tra Punta Campanella e Capri. Tutta la zona, dalle isole pontine a Ischia, Procida, Punta Campanella e Capri è stata individuata dall'IUCN ( Unione Internazionale per la Conservazione della Natura) come "Important Marine Mammal Areas" , area ritenuta molto importante e strategica per il monitoraggio e la tutela dei mammiferi marini.