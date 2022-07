Due anni fa la morte di Mario Paciolla. I genitori aspettano ancora verità e giustizia Due anni esatti sono trascorsi dalla morte di Mario Paciolla, cooperante Onu trovato morto nella sua casa in Colombia in circostanze misteriose: la sua morte è stata subito bollata come suicidio, ma famigliari e amici aspettano ancora la verità a distanza di due anni.

A cura di Valerio Papadia

Oggi, più che mai, è il giorno per onorare e tenere viva la memoria di Mario Paciolla, ma soprattutto per chiedere verità e giustizia per la sua morte. Oggi, due anni fa, il 15 luglio del 2020, Mario Paciolla, napoletano classe 1987, cooperante Onu, veniva trovato morto nella sua casa di San Vicente del Caguan, in Colombia: il suo decesso è stato bollato troppo frettolosamente come suicidio e, dopo due anni, famigliari e amici di Mario aspettano ancora che si faccia chiarezza sulla sua morte. In seguito alla morte del 33enne, è nato il comitato "Giustizia per Mario Paciolla" che da due anni si batte per la causa.

Una cerimonia nell'anniversario della morte di Mario Paciolla

Ecco perché oggi, 15 luglio 2022, due anni esatti dopo la sua morte, si terrà una cerimonia in onore di Mario Paciolla, un'occasione, l'ennesima, per chiedere che il suo caso non venga dimenticato e che per lui, per la sua famiglia, per tutti quello che lo conoscevano e gli volevano bene, ci siano verità e giustizia. Alle 18, nella Sala del Capitolo della Basilica di San Domenico Maggiore, nel cuore di Napoli, famigliari e amici di Mario terranno una cerimonia per chiedere, ancora una volta, giustizia e verità: l'evento ha il supporto del Comune di Napoli e vedrà la presenza anche del sindaco Gaetano Manfredi.

In memoria di Mario Paciolla, inoltre, il cantautore partenopeo Valerio Bruner ha scritto una canzone, Sempre Ccà, nel quale un figlio si rivolge alla madre ormai lontana. Dalla canzone, Bruner ha poi avuto l'idea di realizzare un documentario che raccoglie le testimonianze e i ricordi di coloro che hanno conosciuto Mario