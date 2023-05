Tre accoltellati nella notte nel Rione Berlingieri, grave 36enne ferito all’addome Tre persone, tra cui un 36enne che è ora in gravi condizioni, sono state accoltellate nella notte nella periferia Nord di Napoli; la dinamica resta da chiarire.

A cura di Nico Falco

Due uomini, un 21enne di Casavatore e un 36enne del rione Berlingieri, sono stati ricoverati questa notte al Pronto Soccorso del San Giovanni Bosco per ferite da arma da taglio: sarebbero stati aggrediti in via delle Dolomiti in circostanze che restano da chiarire. In ospedale, a seguito della segnalazione dei sanitari, è intervenuta la pattuglia dei carabinieri della Compagnia Stella per l'avvio delle indagini. Nella stessa notte, e a pochi metri, è stato ferito anche un 61enne; non si esclude per il momento che i due episodi possano essere collegati.

Secondo una prima ricostruzione, non ancora del tutto verificata, il ferimento sarebbe avvenuto nei pressi della chiesa del Cristo Re, in ospedale i due sono arrivati intorno alle 00.50. Il 21enne è stato colpito alle braccia e dopo la stabilizzazione è stato trasferito al Cardarelli, non è in pericolo di vita. Decisamente più gravi, invece, le condizioni del 36enne, che ha ricevuto diverse coltellate alle gambe e all'addome; anche lui è stato trasferito nell'ospedale collinare ma in codice rosso. La dinamica è in fase di ricostruzione ma dalle prime risultanze i due non si sarebbero colpiti a vicenda.

Nella stessa notte, intorno all'1.30, al 112 è arrivata la richiesta di aiuto di un 61enne, anche lui ferito con un'arma da taglio all'addome; sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli. L'uomo ha riferito di essere stato colpito da alcuni sconosciuti in via Cardinale Filomarino, che da via delle Dolomiti dista poche centinaia di metri, e di non essere in grado di spiegare i motivi. È stato soccorso dal 118 e trasportato al Cardarelli, non è in pericolo di vita.