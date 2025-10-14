Droga ordinata via app e consegnata a domicilio, tre arresti a Benevento

Immagine di repertorio

Un sistema quasi perfetto per lo spaccio di droga: gli "ordini" presi via app, poi la consegna a domicilio. Ma non è bastato per non essere scoperti e arrestati: tre persone a Benevento sono finite in manette per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina e crack. L'ordinanza è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale sannita: si tratta di un 31enne, un 27enne ed una 35enne, tutti del posto, finiti in manette dopo l'operazione svolta dalla Polizia di Stato di Benevento.

Secondo quanto ricostruito, i tre avrebbero messo in atto un sistema tra il febbraio e il luglio 2024, utilizzando applicazioni di messaggistica istantanea per ricevere le "ordinazioni" di droga e poi organizzare un sistema di appuntamenti per le consegne a domicilio, del tipo "porta a porta". Diversi gli episodi che gli inquirenti avrebbero ricostruito attraverso tecniche di captazione, dichiarazioni acquisite dagli assuntori, ma anche attraverso appostamenti e registrazioni, pedinamenti e via dicendo. Il 31enne è risultato inoltre già condannato per reati dello stesso tipo, nonché come fosse in regime di arresti domiciliari durante il periodo di "attività". Anche il 27enne è risultato essere nel contempo all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Per i tre arrestati colti in flagranza di reato, c'è anche la reiterazione del reato, avendo continuato lo spaccio anche dopo essere stati sottoposti a misure cautelari per singoli episodi. Per loro, dunque, sono scattate le manette e il trasferimento in carcere, dove si trovano ora a disposizione dell'autorità giudiziaria.