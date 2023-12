Droga nascosta in lavatrice per sfuggire alla perquisizione, ma non basta: arrestato Arrestato un 26enne a Qualiano per spaccio: aveva nascosto la droga nel cestello della lavatrice per sfuggire ad una perquisizione ma non è bastato.

Aveva nascosto la droga nella lavatrice di casa per provare a sfuggire alle perquisizioni casalinghe da parte dei carabinieri, ma non è bastato: uno giovane napoletano di 26 anni, incensurato, è stato così scoperto a Qualiano, nell'hinterland di Napoli ed arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio. L'uomo aveva inventato lo stratagemma di nascondere la droga all'interno del cestello tra i panni da lavare per tentare di eludere alle perquisizioni domestiche da parte delle forze dell'ordine, ma non è servito ad evitare la scoperta prima e l'arresto dopo.

Tutto è avvenuto quando i carabinieri della locale caserma di Qualiano hanno sottoposto a perquisizione la sua abitazione, sorprendendo il 26enne mentre si trovava nel locale di lavanderia, "armeggiando" nella lavatrice. E così lo hanno scoperto che stava tentando di nascondere un barattolo di vetro all'interno del cestello della lavatrice, sotto alcuni abiti: recuperato il contenitore all'interno dell'elettrodomestico, è venuto fuori che vi fossero nascosti più di trenta grammi di droga, tra dosi di hashish ed altre di marijuana. Nel corso dei controlli all'interno dell'abitazione, i carabinieri di Qualiano hanno scoperto nella camera da letto del 26enne, nascosti nel cassetto della scrivania, altri 9 grammi di marijuana, 4 semi di canapa, due bilancini di precisione, un taglierino e svariate bustine in cellophane, che venivano utilizzate per il confezionamento. Il 26enne, incensurato, è stato così arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ed è stato portato in carcere in attesa di giudizio, che arriverà presumibilmente già nelle prossime ore.