Un espediente piuttosto originale per introdurre sostanza stupefacente all'interno del carcere di Poggioreale, a Napoli, è stato per fortuna scoperto dagli agenti della Polizia Postale in servizio nella casa circondariale partenopea. Diverse dosi di hashish sono state infatti rinvenute e sequestrate dai poliziotti in un doppio fondo ricavato in 10 delle 30 fotografie spedite via posta a un detenuto nel carcere napoletano. A rendere noto l'accaduto è l'Osapp, sindacato di Polizia Postale. Luigi Castaldo, vice segretario del sindacato per la Campania, ha dichiarato:

Tanti sono i metodi criminosi per occultare materiale illecito posti in essere dalla criminalità, ma nonostante le grosse criticità che soffre il personale di Polizia Penitenziaria dell'intera regione, si riesce ad espletare con zelo e scrupolo il proprio dovere. Il plauso va a tutti quei poliziotti penitenziari in prima linea, come gli addetti alla corrispondenza, che oggi, coordinati dal dirigente aggiunto Gaetano Diglio, sono riusciti a evitare che la droga giungesse a destinazione

Come rimarcato anche dall'Osapp, sono tanti i metodi attraverso i quali si cercano di introdurre sostanze e oggetti proibiti, come droga e telefoni cellulari, all'interno delle carceri campane. Soltanto qualche giorno fa, nell'altro carcere napoletano, a Secondigliano, una donna di 23 anni è stata bloccata dagli agenti della Penitenziaria durante i controlli che si effettuano sui parenti in visita ai detenuti: nelle tasche, la giovane aveva 32 grammi di hashish e un microcellulare. Anche in questo caso, è stato l'Osapp a rendere noto l'episodio, plaudendo il lavoro degli agenti.