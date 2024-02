Droga da Napoli Est, “Da 3 anni neanche un giorno di festa”: lo spacciatore si lamenta del troppo lavoro Polizia e Guardia di Finanza hanno arrestato 11 persone, ritenute parte di un gruppo con base a San Giovanni a Teduccio che spacciava fino alla provincia di Caserta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Da quando era stato scarcerato, tre anni prima, non era riuscito nemmeno a prendere "un giorno di festa", tanto era il carico di lavoro che doveva sostenere. Si lamentava così, intercettato, uno degli spacciatori finito in manette nell'inchiesta su una organizzazione criminale che, con base a San Giovanni a Teduccio, Napoli Est, spostava grossi quantitativi di stupefacenti e di sigarette di contrabbando fino alla provincia di Caserta: il giro d'affari stimato è di venti milioni di euro. Il particolare emerge oggi dall'ordinanza eseguita da Polizia di Stato e Guardia di Finanza, che Fanpage.it ha potuto visionare.

Giro di droga da 20 milioni di euro, 11 arresti

Le misure cautelari, emesse dal gip di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, sono state eseguite oggi, 6 febbraio, dalla Guardia di Finanza di Roma (Gruppo di Fiumicino) e dalla Polizia di Stato (Squadra Mobile) nei confronti di 11 indagati (6 in carcere e 5 agli arresti domiciliari). Le accuse sono, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione a fini di spaccio di stupefacenti e contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Sono state inoltre eseguite le perquisizioni domiciliari nelle abitazioni di altre cinque persone indagate nello stesso procedimento penale. Uno degli indagati risulta vicino al clan Formicola, ma dalle indagini non è emerso un coinvolgimento diretto del clan di camorra di San Giovanni a Teduccio.

Le auto modificate per nascondere i carichi

Le misure sono arrivate al termine di una articolata indagine condotta dai finanzieri di Fiumicino e dai poliziotti della Mobile napoletana; secondo i riscontri investigativi il gruppo, che aveva il suo quartier generale nella periferia orientale di Napoli, movimentava grossi quantitativi di sigarette e di stupefacenti (cocaina, marijuana e hashish) usando dei veicoli appositamente modificati, sui quali venivano realizzati dei vani nascosti attivabili elettronicamente. La merce veniva stoccata in aree di parcheggio destinate alla sosta di autoarticolati e mezzi pesanti, prese in affitto appositamente, o nelle abitazioni di incensurati collegati al gruppo.

Nel corso dell'indagine sono state arrestate 4 persone in flagranza e un uomo è stato denunciato a piede libero. Sono stati sequestrati complessivamente oltre 40 chili di hashish, 5 kg circa di marijuana, circa 1 kg di cocaina e 8 tonnellate di sigarette di contrabbando. Secondo le stime la vendita al dettaglio della droga sequestrata avrebbe prodotto all'organizzazione oltre 20 milioni di euro.

Lo spacciatore intercettato: "Da tre anni nemmeno un giorno di festa"

Cruciali per le indagini il ruolo delle intercettazioni, che hanno permesso non solo di identificare i componenti del gruppo ma anche di ricavare elementi fondamentali per ricostruire l'organigramma e le attività. In uno dei dialoghi intercettati due degli indagati parlano del prezzo della cocaina, ovvero 15.200 euro al chilo, e dei grossi quantitativi da vendere, facendo riferimento ad un carico di oltre dieci chili.

In un altro passaggio, invece, c'è la lamentela per il troppo carico di lavoro. L'uomo, scarcerato tre anni prima, dice che da allora "ancora mi devo prendere un giorno di festa". L'altro lo rassicura: "Ti ho capito… ma queste sono cose più importanti…". Il dialogo risale al settembre 2022. Poco dopo i due vengono ripresi dalle telecamere mentre attivano il congegno di un mezzo parcheggiato e prendono una borsa, che dalle immagini sembra molto pesante, per poi nasconderla nel doppiofondo del veicolo con cui sono arrivati; secondo gli investigatori la borsa è quella trovata durante il sequestro è contenente numerosi blocchi di hashish.