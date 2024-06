video suggerito

Droga consegnata a domicilio, 11 arresti ad Acerra: smantellati due centri di spaccio Undici persone arrestate ad Acerra, nell’hinterland napoletano: facevano parte di due gruppi criminali che spacciavano droga anche con consegne a domicilio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Due gruppi criminali dediti allo spaccio di droga sono stati smantellati ad Acerra, nell'hinterland napoletano. I carabinieri hanno arrestato 11 persone complessivamente, appartenenti a due gruppi criminali diversi, che si occupavano di gestire il traffico di droga in tutta la zona. Da luglio scorso ad oggi, sono 40 le persone arrestate nell'ambito del contrasto alle piazze di spaccio, con quattro gruppi diversi smantellati. Gli ultimi due questa mattina, quando i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di altre 11 persone, tutte gravemente indiziate del reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

Indagini che si sono svolte tra il mese di giugno 2022 ed il mese di aprile 2023: i due gruppi si rifornivano all'ingrosso in altre città della provincia di Napoli, ma provvedevano anche alla vendita al dettaglio, attraverso il sistema delle consegne a domicilio ai clienti. Un fenomeno, quest'ultimo, fortemente in crescita negli ultimi anni un po' ovunque. Ma non mancava la gestione delle piazze di spaccio cittadino "tradizionali", dove erano invece i clienti a presentarsi per comprare droga al dettaglio ed andarsene. La terza ondata di arresti negli ultimi 6 mesi ha portato a diversi arresti e sequestri, anche nelle abitazioni degli indagati, chiamati ora a rispondere di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.