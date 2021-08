Droga all’ombra dei Faraglioni, spacciatore denunciato a Capri I carabinieri hanno denunciato un uomo di 31 anni, sorpreso sulla spiaggia di Marina Piccola, di fronte ai Faraglioni, mentre spacciava dosi di marijuana ai bagnanti. Sempre sull’Isola Azzurra, i militari dell’Arma hanno denunciato un 49enne che ha rubato capi di abbigliamento da un atelier del posto.

A cura di Valerio Papadia

Vendeva droga ai bagnanti sulla spiaggia di Marina Piccola, davanti ai famosi Faraglioni, uno dei simboli dell'isola di Capri e del Golfo di Napoli: per questo, un uomo di 31 anni, residente a Santa Maria La Carità, è stata denunciato dai carabinieri alla competente Autorità Giudiziaria per spaccio di sostanze stupefacenti. I militari della compagnia di Sorrento, impegnati in controlli sull'Isola Azzurra predisposti dal Comando Provinciale di Napoli, si sono imbattuti nel 31enne sulla spiaggia di Marina Piccola, notando che cedeva sostanze illecite ad alcuni bagnanti: fermato e perquisito, il giovane è stato trovato in possesso di 20 grammi di marijuana già suddivisi in dosi, pronte per essere spacciate. Per lui è scattata, come detto, la denuncia.

Sempre durante i controlli sull'isola di Capri, i carabinieri hanno denunciato un uomo di 49 anni residente a Foggia, sorpreso mentre rubava alcuni capi di abbigliamento da un atelier dell'isola. La merce è stata restituita al legittimo proprietario, mentre il 49enne è stato denunciato per furto aggravato alla competente Autorità Giudiziaria. Nel corso delle operazioni sull'Isola Azzurra, i militari dell'Arma hanno 198 persone e 95 veicoli, nonché 7 imbarcazioni: due sono state sanzionate per violazioni al codice della navigazione. I controlli dei carabinieri sull'isola di Capri, molta affollata durante questa estate, continueranno anche nei prossimi giorni.