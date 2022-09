Dries Mertens cittadino onorario di Napoli, la cerimonia a ottobre al Maschio Angioino Il Comune di Napoli delibera all’unanimità la cittadinanza onoraria per Dries Mertens: il belga la riceverà ad ottobre al Maschio Angioino.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Si terrà ad ottobre al Maschio Angioino la cerimonia con la quale Dries Mertens riceverà la cittadinanza onoraria di Napoli. Il via libera da parte del Comune di Napoli è arrivato nelle ultime ore: dopo diverse settimane di voci, alla fine c'è stata la delibera con la quale si è deciso che il calciatore belga, tra i più amati di sempre a vestire la maglia del Calcio Napoli, potrà ricevere la cittadinanza onoraria quanto prima.

La Giunta Comunale di Napoli ha raggiunto la decisione con votazione unanime. Lo stesso sindaco Gaetano Manfredi ha firmato la delibera per conferire "a Dries Mertens, la cittadinanza onoraria, quale pubblico attestato dei sentimenti di amicizia, stima, gratitudine, ammirazione ed affetto della città di Napoli". Resta da decidere la data della cerimonia, che si terrà al Maschio Angioino e non allo Stadio Diego Armando Maradona – San Paolo di Napoli come inizialmente si era ipotizzato.

"Attendiamo la comunicazione ufficiale del Sindaco con la data ufficiale della cerimonia di conferimento a Mertens", spiega Nino Simeone, consigliere comunale di Napoli, "che considerata la sua partecipazione ai mondiali potrebbe avvenire nei primi giorni di ottobre". E in città si attende già la data per una maxi-festa con la quale salutare il calciatore belga, che attualmente gioca in Turchia con la maglia del Galatasaray: Mertens infatti, che con la maglia del Napoli ha vinto due Coppe Italia e una Supercoppa segnando anche 148 reti in 397 partite (sfiorando il titolo di capocannoniere della Serie A nel 2017 con 28 reti, superato solo dalle 29 dell'allora romanista Dzeko), è uno dei beniamini dei tifosi azzurri.