Dramma a Secondigliano, due ragazzi trovati morti in auto. Non si esclude gesto volontario Choc a Secondigliano, due morti in auto in via Prima traversa Fosso del Lupo, al rione Berlingieri. Carabinieri sul posto.

A cura di Redazione Napoli

Secondigliano, il luogo del fatto /foto Fanpage.it

Poco dopo le 10.30 di sabato 16 marzo i carabinieri della stazione di Secondigliano, periferia Nord di Napoli, sono intervenuti in prima Traversa Fosso del Lupo, nel rione Berlingieri per il ritrovamento di due cadaveri in una automobile. Non si esclude la pista del suicidio, ma al momento le forze dell'ordine non propendono per alcuna ipotesi in particolare, attendono di raccogliere tutti gli elementi.

Sul posto, oltre le pattuglie dei carabinieri, ci sono due ambulanze del 118 arrivate prontamente anche se le due persone sono state trovate purtroppo prive di vita. Ovviamente la notizia ha fatto rapidamente il giro del rione e ci sono persone affacciate dai balconi, richiamate dal trambusto.