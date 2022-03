Draghi a Napoli per il Patto col sindaco, in città cortei di disoccupati e striscioni sul Maschio Angioino Corteo di disoccupati e striscioni sul Maschio Angioino, per la visita del Presidente del Consiglio Draghi, per firmare il Patto per la città con il sindaco.

A cura di Pierluigi Frattasi

Corteo di disoccupati organizzati e striscioni sul Maschio Angioino oggi a Napoli, per la visita del Presidente del Consiglio, Mario Draghi, in città per firmare il Patto per Napoli con il sindaco Gaetano Manfredi. "No armi, sì lavoro", uno degli slogan che si legge sugli striscioni. In piazza diversi gruppi di disoccupati e sigle, tra cui il Movimento Disoccupati 7 Novembre. I disoccupati hanno annunciato l'intenzione di consegnare un documento per la vertenza a Draghi. Lo striscione è stato posto davanti alla rampa del Maschio Angioino, dove oggi è atteso il premier Draghi per la firma del Patto per la città. È stato affisso dalle prime ore di questa mattina dai disoccupati del movimento di lotta ‘Disoccupati 7 novembre'.

Il presidente del Consiglio firmerà il Patto per Napoli che salvare la città dal dissesto e aiutare a ripianare il disavanzo da 5 miliardi di euro. Il Governo ha garantito un contributo di 1,3 miliardi di euro in 20 anni, dei quali i primi 500 milioni nei primi 5. All'erogazione delle risorse saranno accompagnate altre misure, prese a livello locale, come l'aumento dell'addizionale comunale Irpef fino a +0,2 per cento e la tassa di imbarco di 2 euro all'Aeroporto di Capodichino, che scatteranno a partire a partire dall'anno prossimo. Oltre ad un aumento delle riscossioni e della lotta all'evasione. La riscossione dei tributi locali sarà affidata probabilmente a società private. Dopo la firma del Patto per Napoli, il Presidente del Consiglio Mario Draghi, che è accompagnato anche dal Ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, andrà in visita al Rione Sanità. Il premier è atteso alle 11,45 alla Basilica del Rione Sanità, sarà accompagnato anche dal sindaco Manfredi.