Doveva essere ai domiciliari, ma i carabinieri lo trovano in un cantiere: faceva il muratore, arrestato È accaduto a Qualiano, nella provincia di Napoli: un 55enne del posto, Luigi Di Somma, è finito in manette per evasione.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Era sottoposto agli arresti domiciliari, ma quando i carabinieri hanno bussato alla sua porta per verificare che stesse rispettando la misura cautelare, non lo hanno trovato in casa: l'uomo, Luigi Di Somma, 55 anni, era in un cantiere lì vicino, dove lavorava come muratore. Per l'uomo sono scattate le manette per evasione. La vicenda a Qualiano, nella provincia di Napoli: i carabinieri della locale stazione sono andati a casa del 55enne per l'abituale controllo, ma alla porta si è presentata la moglie. "Mio marito è dal dottore per una iniezione" ha riferito la donna ai militari.

Non avendo alcuna autorizzazione a lasciare il suo domicilio, i carabinieri si mettono subito alla ricerca di Di Somma. Bastano pochi minuti ai militari dell'Arma per scoprire dove il 55enne fosse effettivamente: i carabinieri, infatti, lo trovano poco lontano da casa sua. Di Somma è in un cantiere: guanti anti-infortunio, tuta sporca e trapano in mano, il 55enne lavora come muratore, ovviamente "in nero".

Ai militari dell'Arma, Di Somma ha raccontato di avere bisogno di denaro e di non potersi permettere di restare a casa tutto il giorno. Questo non gli ha evitato l'arresto per evasione: il 55enne è stato sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.