“Dovete visitarmi subito”, e minaccia gli infermieri all’Ospedale del Mare: arriva la polizia Un uomo di 48 anni denunciato: voleva essere visitato subito al Pronto Soccorso dell’Ospedale del mare, minacciando gli infermieri presenti in quel momento.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Si stava lamentando di non essere stato inserito, a suo dire, nelle liste d'attesa del pronto soccorso e pretendendo di essere visitato subito, per poi iniziare a minacciare in maniera pesante gli infermieri. Alla fine è dovuta arrivare la polizia, per riportare la calma e denunciare l'uomo, un 48enne napoletano, che ora dovrà rispondere di violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale. Nessuna conseguenza fortunatamente per gli operatori sanitari.

Le minacce agli infermieri: "Dovete visitarmi subito"

La vicenda è accaduta ieri sera, all'interno del Pronto Soccorso dell'Ospedale del Mare di Ponticelli, nella periferia orientale di Napoli. Qui, un uomo che si era presentato all'interno del nosocomio ha iniziato a lamentarsi con il personale medico sanitario presente perché a suo dire non era stato inserito nelle liste d'attesa per essere visitato, pretendendo così di essere visitato immediatamente. Le sue urla hanno fatto sì che qualcuno chiamasse le forze dell'ordine, segnalando una persona molesta all'interno della struttura.

L'intervento degli agenti di Polizia

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, su disposizione della Centrale Operativa, sono così arrivati presso il pronto soccorso dell’Ospedale del Mare, per ricostruire i fatti: l'uomo di fatto voleva essere visitato subito dal personale medico sanitario, adducendo il fatto di non essere stato inserito inizialmente nelle liste d'attesa del Pronto Soccorso. Una volta accertata la dinamica dei fatti, i poliziotti hanno così denunciato a piede libero l'uomo, un 48enne napoletano, che deve rispondere ora di violenze e minacce a Pubblico Ufficiale.