Dottoresse, infermiere e dipendenti dell'ospedale Pascale di Napoli in posa contro i femminicidi Il Pascale, primo e unico ospedale in Italia, raccoglie il grido del Papa: "Ferire una donna è oltraggiare Dio" e con una mostra fotografica, che ritrae 25 professioniste del polo oncologico, dice No alla violenza e più in generale alla disparità di genere.

A cura di Valerio Papadia

Dal primo gennaio ad oggi, in poco più di tre mesi nel 2024, sono purtroppo già 19 le donne uccise per mano di partner o ex: è questo il dato, allarmante, diffuso dal Ministero dell'Interno. Un'emergenza dinnanzi alla quale, come spesso ha tuonato anche Papa Francesco, non si può più restare indifferenti. Da qui nasce l'iniziativa dell'ospedale Pascale di Napoli, l'Istituto nazionale tumori partenopeo, che ha allestito una mostra fotografica per dire basta ai femminicidi, alla violenza di genere e, più in generale, alla disparità tra uomini e donne: 18 fotografie per le quali hanno posato 25 professioniste del nosocomio oncologico napoletano, tra dottoresse, infermiere e impiegate dell'amministrazione.

L'iniziativa è promossa dal Servizio di Psicologia Oncologica del Pascale: le fotografie sono state realizzate da Giorgio Cappiello, fotografo professionista, nonché paziente dell'Istituto nazionale tumori di Napoli. Le modelle – come detto tutte professioniste del nosocomio – sono state truccate e acconciate dal team di parrucchieri di Nouvelle Idee Napoli, che hanno voluto partecipare gratuitamente al progetto. Le 18 fotografie sono state scattate all'interno delle salette dismesse dell'ospedale Ascalesi, a Forcella, da tre anni presidio ambulatoriale del Pascale.

Per il momento, la mostra fotografica sarà itinerante in qualsiasi Ente, Istituzione o associazione che vorrà presentarla nelle proprie sedi. Una volta rientrate nella disponibilità dell'ospedale Pascale, le fotografie verranno esposte al secondo piano dell'ospedale Ascalesi.