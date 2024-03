Le lettere delle donne col cancro ai medici e infermieri dell’Ospedale del Mare: “Grazie per la vostra empatia”

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

"L'empatia e la gentilezza di medici e infermieri ci hanno aiutato a superare la malattia, assieme alle cure". Sono le parole delle donne operate di tumore al seno presso l'Ospedale del Mare di Napoli. Donne che hanno affrontato con coraggio la malattia, dopo la diagnosi che ha rivelato la presenza "di questo brutto ospite", e dopo le operazioni chirurgiche presso la Chirurgia Senologica, come si legge nelle loro lettere di encomio, inviate al nosocomio di Napoli Est, per ringraziare il personale sanitario per le cure, ma soprattutto per l'umanità che ha dimostrato e che l'Asl Napoli 1 Centro ha pubblicato sulla sua pagina social, garantendo l'anonimato delle pazienti.

Le lettere di ringraziamento delle donne operate al seno

Di seguito le due lettere di encomio agli operatori sanitari dell'Ospedale del Mare, inviate all'Ufficio Relazioni con il Pubblico dalle pazienti operate nel reparto di Chirurgia Senologica, diretto dal dottore Antonio Marano, dell'Unità di Chirurgia Senologica dell'Ospedale del Mare di Napoli:

Lettera del 25 marzo 2024

"Ho scoperto di questo brutto ospite partecipando ad uno screening e quando il dottor Marano mi ha ricevuto per spiegarmi tutto l'iter che avrei dovuto affrontare, fin da subito mi ha dimostrato empatia. Mi sono ricoverata per un tumore al quadrante destro della mammella e già dal primo giorno ho riscontrato un personale medico preparato e soprattutto gentile. Il giorno dell'intervento ero molto ansiosa e preoccupata ma il team del dottor Marano mi ha rassicurata e tutta l'operazione è andata a buon fine".

Lettera del 28 marzo 2024

Il mio percorso in questo ospedale è iniziato dal colloquio con la dottoressa Sollazzo che è stata gentile, professionale e rassicurante. Poi si sono succedute le visite al day surgery dove ho conosciuto la dottoressa Giuliano, persona estremamente dolce, umile ed empatica, così come la dottoressa Testa e tutto il personale che mi ha seguita. Infine, sono arrivata al reparto di chirurgia senologica, dove sono stata operata dall'eccelso dottor Marano (di cui conoscevo la fama) e di ci mi ha colpito la serietà, la disponibilità e l'estrema umiltà e vicinanza ai pazienti (qualità non scontate) e di tutto il personale che mi ha seguito in camera operatoria, come la dottoressa Federini e gli altri anestesisti. Inoltre, mi preme segnalare la cura attenta, continua ed affabile del coordinatore Antonio Manzo e degli infermieri Marinella, Vincenzo e Ciro, sempre pronti a sostenere i pazienti con un sorriso. Di notevole importanza è, inoltre, segnalare la qualità del cibo e l'attenta e continua pulizia dei locali. Questo ospedale è veramente un'eccellenza della Sanità pubblica.

