Dottoressa aggredita all'ospedale Pellegrini di Napoli: 57enne denunciato dai carabinieri L'uomo pretendeva di accedere al reparto in cui era ricoverato il padre; fermato da una dottoressa, l'ha aggredita, strattonandola.

A cura di Valerio Papadia

L'ingresso dell'ospedale Pellegrini a Napoli

Sono purtroppo quasi all'ordine del giorno, a Napoli e in Campania, le aggressioni subite dal personale sanitario, soprattutto negli ospedali. L'ennesimo episodio di violenza si è consumato nel pomeriggio di ieri, venerdì 2 maggio, all'ospedale Pellegrini, nel cuore di Napoli. Nel nosocomio del centro storico, un uomo di 57 anni, utilizzando una porta in uso esclusivamente al personale sanitario, ha tentato di accedere al reparto in cui era ricoverato suo padre. L'uomo è stato però bloccato da una dottoressa, che gli ha impedito l'accesso: il 57enne è andato così in escandescenze e ha aggredito la donna, strattonandole il braccio; per la dottoressa si sono rese necessarie le cure dei colleghi, che hanno riscontrato lesioni giudicate guaribili in 6 giorni.

L'episodio di violenza è stato segnalato ai carabinieri, che hanno avviato le opportune indagini: nella mattinata odierna, sabato 3 maggio, il 57enne è stato identificato dai militari dell'Arma della stazione San Giuseppe ed è stato denunciato per lesioni alla competente Autorità Giudiziaria.

Dell'aggressione, l'ennesima, al personale sanitario, ha parlato anche l'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate", che da anni denuncia proprio gli episodi di violenza ai danni dei sanitari. Secondo quanto rende noto l'associazione, quella andata in scena all'ospedale Pellegrini è l'aggressione numero 23 a Napoli dall'inizio dell'anno.