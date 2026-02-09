napoli
Doppio incidente sull’Autostrada Salerno-Reggio, morto automobilista, 3 feriti: c’è un bimbo

Incidente mortale sull’autostrada A2, morto un uomo nello scontro auto-tir. Ferito un bimbo in un tamponamento.
A cura di Pierluigi Frattasi
Doppio incidente sull'A2 Salerno-Reggio Calabria, l'“Autostrada del Mediterraneo”. In uno scontro tra un'auto e un tir all'altezza di Montesano della Marcellana, è deceduto il conducente dell'autovettura. Contemporaneamente in un altro tamponamento a poca distanza sono rimaste ferite 3 persone, tra le quali un bambino.

Il tratto in direzione nord dell'A2 è stato chiuso dalle 12 alle 14,30,  a causa di un incidente avvenuto tra Lagonegro e Padula Buonabitacolo, in provincia di Salerno. Per cause in corso di accertamento, il sinistro ha provocato un tamponamento e nell'impatto una persona ha perso la vita e altre tre sono rimaste ferite.Per i veicoli diretti a nord si consiglia l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lagonegro Nord, con proseguimento lungo la SS585, la  SS19 e rientro in autostrada allo svincolo di Padula Buonabitacolo.Sul posto sono presenti le squadre Anas, la Polizia Stradale e il personale del 118 per le operazioni di soccorso, rilievo e ripristino della sicurezza della circolazione.

