Dopo Sangiuliano, ecco le nomine in scadenza da Pompei a Ercolano al Museo Mann

A cura di Pierluigi Frattasi

Massimo Osanna (a sinistra) e Gabriel Zuchtriegel (a destra)

Da Pompei ad Ercolano, dal Museo Archeologico alla Soprintendenza ai Beni Culturali di Napoli: sono diversi gli enti, i siti culturali ed i parchi archeologici in Campania che sono prossimi al cambio di direzione nei prossimi due anni. In alcuni casi, le rose dei candidati si attendono già per fine anno, in altri per il 2025. Le dimissioni del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, l'unico napoletano nell'esecutivo del Governo Meloni, arrivano in una fase particolarmente delicata: quella del passaggio di consegne dei più importanti siti culturali regionali. Nomine che adesso dovranno essere gestite con il nuovo ministero guidato da Alessandro Giuli.

Zuchtriegel a Pompei, scadenza nel 2025

Tra le cariche in scadenza c'è quella del direttore del Parco Archeologico di Pompei, tra i più visitati al mondo, attualmente diretto da Gabriel Zuchtriegel. Il 43enne archeologo tedesco, naturalizzato italiano, è stato nominato al vertice degli Scavi il 20 febbraio 2021, succedendo a Massimo Osanna, in carica dal 2014. Sotto la Direzione Zuchtriegel è proseguito il percorso di rilancio e sviluppo del sito Unesco, che accoglie 4 milioni di visitatori all'anno, confermandosi uno dei principali attrattori culturali nazionali (al quarto posto in Italia nel 2023).

Zuchtriegel è al suo ultimo anno – già a dicembre si attendono i nomi dei possibili candidati per la successione – ma è in corsa anche per il secondo mandato, forte dei successi ottenuti non solo nel campo scientifico archeologico, ma anche in quello sociale, considerate le tante attività messe in piedi per la riqualificazione del territorio. Tra queste, ad esempio, non ultimo il progetto teatrale “Sogno di volare” che vede coinvolti i giovani di Pompei. I ragazzi, lo scorso 16 agosto, si sono esibiti di fronte alla cantante Madonna, regina del pop mondiale, che ha deciso di sostenere il progetto, finanziando tutto l’anno 2024-'25, il quarto dall’avvio dell’iniziativa, tramite la sua fondazione “Ray of Light”.

Il caso Pompei è stato al centro del dibattito pubblico a seguito della polemica Sangiuliano-Boccia – che ha portato alle dimissioni del ministro – per lo scambio di email sull'organizzazione del G7 della Cultura che si terrà nella città degli Scavi il 19 settembre prossimo. Sul sito archeologico ci sarà, quindi, molto probabilmente, la massima attenzione del ministero della Cultura.

Mann, Direzione Musei e Soprintendenza di Napoli

Tra gli altri nodi da sciogliere ci sono le nomine dei manager del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, della Direzione Musei della Campania, entrambi diretti ad interim da Massimo Osanna, direttore generale nazionale dei Musei, e della Soprintendenza ai di Archeologia, Belle arti e Paesaggio di Napoli, guidata ad interim da Luigi La Rocca, ex soprintendente di Napoli e oggi super-dirigente al ministero. Il Mann, il più grande museo di arte greco-romana al mondo, è senza un direttore incardinato dalla fine del 2023. Tra i papabili non si esclude la candidatura dell'ex direttore Paolo Giulierini, amatissimo a Napoli per le splendide mostre realizzate ed i successi di pubblico. La Soprintendenza di Palazzo Reale è senza responsabile da un anno dopo il pensionamento di Salvatore Buonomo. Stessa situazione per la direzione regionale dei Musei, dopo l'uscita di Marta Ragozzino. Si tratta di due caselle importanti, che dovranno essere colmate dal nuovo ministro Giuli, che dovrà occuparsi anche della nuova nomina del direttore del Museo Duca Di Martina della Villa Floridiana.

Scavi di Ercolano e Paestum

In scadenza nel 2025 ci sarebbe poi la direzione degli Scavi di Ercolano, affidata all'esperto archeologo Francesco Sirano, al secondo mandato (è stato rinnovato nel 2021). Si tratta di uno dei parchi archeologici più importanti al mondo, secondo in Campania per visitatori dopo Pompei, famoso anche per la presenza dell'importantissima villa "dei papiri", fondamentale per lo studio della cultura e della filosofia dell'antichità classica. Tempi più lunghi, invece, per il Parco Archeologico di Paestum e Velia, dove il mandato della direttrice, l’archeologa Tiziana D’Angelo, dovrebbe scadere nel 2026.

L'unica nomina di Sangiuliano: Schmidt a Capodimonte

L'unica nomina fatta dall'ex ministro Gennaro Sangiuliano è quella di Eike Schmidt al Museo e Real Bosco di Capodimonte. Lo storico dell'arte di origine tedesca, proveniente dagli Uffizi, lo scorso anno ha sostituito il precedente direttore francese Sylvain Bellenger. Dopo la candidatura a sindaco di Firenze con il centrodestra – dove è stato eletto in consiglio comunale come leader dell'opposizione – Schmidt ha confermato di voler restare alla guida del Museo di Capodimonte. Il prossimo 16 settembre inaugurerà la sua prima mostra, un atelier del maestro scultore Giuseppe Pirozzi, che compie 90 anni.