video suggerito

Dopo la pizza con l’ananas, Gino Sorbillo lancia la pizza con il cocomero Gino Sorbillo “lancia” la pizza con il cocomero. Il web si divide, ma lui spiega a Fanpage.it: “La pizza non ha limiti, basta con i preconcetti” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

44 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una nuova "provocazione" di Gino Sorbillo, storico pizzaiolo napoletano: la pizza con il cocomero. E sui social non sono mancate le polemiche, tra chi difende la "tradizionalità" della pizza e chi invece saluta con entusiasmo alla nuova versione. "La pizza non ha limiti, mi meraviglio come si gridi ancora allo scandalo se si utilizzino ingredienti che non si usavano prima", ha spiegato a Fanpage.it lo stesso Gino Sorbillo, "se c'è una buona arte di fare la pizza, come l'abbiamo noi a Napoli, credo di possano usare anche prodotti salutari e tipici che prima non si usavano. Ad esempio lo speck, le alici, la burrata, gli oli aromatizzati, e così via".

Appena pochi mesi fa, lo stesso Sorbillo aveva lanciato pochi mesi la pizza con l'ananas, che dopo uguale scetticismo sembra poi aver trovato una propria dimensione ("Molte persone l'hanno trovata di proprio gradimento e centinaia di persone la ordinano da noi ogni giorno", sottolinea Gino Sorbillo). Stavolta, l'ingrediente è il cocomero, un altro prodotto che per molte persone non "appartiene" al mondo della pizza. "Si tratta di un ingrediente che ho abbinato alla provola di Agerola con formaggio e olio extravergine di oliva", spiega Sorbillo, che in poco tempo ha raccolto tantissimi commenti, divisi ancora una volta tra i pro e i contro. Ma lui andrà avanti: "Il buono, se è buono, deve stare al di sopra dei preconcetti. Bisogna insistere nel testare il più possibile, anche abbinamenti nuovi e mai usati", ha spiegato ancora a Fanpage.it, aggiungo: "La gente si abituerà anche a questo, come ha fatto per altro: alla fine, l'importante è che la pizza sia buona".