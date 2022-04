Dopo il Lago d’Averno, anche il mare di Baia e Lucrino diventa rosso: analisi dell’Arpac in corso Non solo il Lago d’Averno, anche il mare, da Baia a Lucrino, è diventato rosso. I tecnici Arpac stanno effettuando le analisi del caso, ma è probabile che la causa sia da imputare alla stessa alga che ha colorato le acque del lago.

A cura di Valerio Papadia

Non solo le acque del Lago d'Averno, diventate rosse da qualche giorno: oggi, anche il mare tra Baia e Lucrino, a cavallo tra Pozzuoli e Bacoli, in provincia di Napoli, si sono improvvisamente colorate. E allora, molti cittadini, hanno pubblicato sui social le foto dell'insolito fenomeno, interrogandosi sulle sue cause. Per fugare ogni dubbio, i tecnici dell'UO Mare dell'Arpac (l'Agenzia di protezione ambientale della Campania) hanno prelevato, questa mattina, dei campioni di acqua di mare per sottoporli a tutte la analisi del caso; contestualmente, i tecnici hanno notato la stessa colorazione anche nelle acque del canale che mette in comunicazione il Lago d'Averno con il mare. È probabile, dunque, come precisa l'Arpac in una nota, che a far diventare improvvisamente il mare rosso sia stata la stessa alga che ha colpito, nei giorni scorso, il lago.

"In attesa dei risultati analitici sui campioni prelevati, è ipotizzabile che le acque dell’Averno, probabilmente per le piogge di questa notte, siano giunte in mare colorandolo di rosso. Le acque del lago d’Averno sono state interessate in passato da fioriture di Planktothrix rubescens, microalga potenzialmente tossica appartenente al gruppo delle Cianoficee, chiamata spesso “alga rossa”, tipica di laghi e bacini chiusi di acqua dolce con acque ferme e stagnanti e temperature non elevate e inferiori ai 18°C, per cui si riproduce bene nei periodi invernali e primaverili" ha dichiarato l'Arpac nella nota.

Il Lago d'Averno completamente rosso è visibile anche dallo spazio. Proprio questa mattina, infatti, la DG Defis (organo della Commissione Europea che si occupa di difesa e spazio) ha pubblicato due foto a confronto del lago scattate dal satellite Sentinel2: quella scattata ad aprile, rispetto a quella scattata a marzo, mostra proprio il Lago d'Averno completamente rosso.