Doping alle bufale, arrestato un uomo che spacciava un ormone per aumentare la produzione del latte In manette è finito un 72enne, arrestato per traffico di droga a Pompei, nella provincia di Napoli: era ricercato dal 2017.

A cura di Valerio Papadia

Traffico di droga: questa l'accusa per la quale un uomo di 72 anni è stato arrestato a Pompei, nella provincia di Napoli; tra le sostanza che l'uomo spacciava c'è anche un ormone illegale che serviva ad aumentare la produzione di latte delle bufale. L'uomo, originario di Cava de' Tirreni, nel Salernitano, era ricercato dal 2017, da quando cioè si era reso irreperibile per sfuggire alla condanna della Corte d'Appello di Napoli per aver messo in piedi un'associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacente tra il 2006 e il 2009. I carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Salerno lo hanno rintracciato, come detto a Pompei, grazie a una serie di pedinamenti operati ai danni dei famigliari del 72enne.

Secondo quanto ricostruito dalla Dda di Napoli, che ha coordinato le indagini, il gruppo criminale di cui il 72enne arrestato era a capo – e del quale facevano parte, a vario titolo, altre 47 persone – si riforniva in Albania per spacciare in Campania ingenti quantitativi di droga, principalmente ketamina e olio di hashish. Tra le sostanze spacciate, però, anche un potente medicinale veterinario, denominato Boostin-S: si tratta di una sostanza a base dell'ormone somatotropina, che veniva fornita, senza alcuna indicazione veterinaria e a rischio e pericolo della salute, sia animale che umana, agli allevatori di bufale, che così ne incrementavano in maniera illecita e pericolosa la produzione di latte. Per il 72enne si sono così aperte le porte del carcere di Salerno-Fuorni, dove è stato rinchiuso a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.