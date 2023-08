Donna va in ospedale ma non dice di avere il Covid, poi picchia un’infermiera e cerca di contagiare tutti È accaduto alla Clinica Villa dei Fiori di Acerra, nella provincia di Napoli: a denunciare l’episodio è l’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate”.

A cura di Valerio Papadia

Momenti di tensione nella mattinata di oggi, domenica 6 agosto, alla Clinica Villa dei Fiori di Acerra, nella provincia di Napoli: una paziente ha aggredito una infermiera e ha poi cercato di contagiare gli altri presenti, dal momento che è risultata positiva al Covid-19. Il racconto di quanto accaduto questa mattina nel nosocomio del Napoletano arriva dall'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate", da anni impegnata nel denunciare le aggressioni subite dal personale sanitari.

Secondo quanto raccontato dall'associazione su Facebook – social sul quale sono state condivise anche le foto delle ferite riportate dall'infermiera – la paziente questa mattina è arrivata al Pronto Soccorso di Villa dei Fiori con una colica renale: stando al racconto dell'associazione, era la seconda volta in meno di 24 ore che la donna andava in ospedale per lo stesso problema, ma al primo accesso non aveva atteso nemmeno i risultati degli esami a cui era stata sottoposta.

All'ingresso del triage, però, la donna non avrebbe dichiarato di avere la febbre, circostanza che sarebbe emersa soltanto all'ingresso del box visite: la paziente viene così sottoposta a tampone Covid, risultando positiva. Quando l'infermiera riferisce al dottore quanto accaduto, la paziente si sarebbe scagliata contro di lei, colpendola con schiaffi al collo e al braccio. Inoltre, la donna si sarebbe messa a tossire sui presenti, nel tentativo di contagiarli. Come rende noto, infine, "Nessuno tocchi Ippocrate", l'infermiera è intenzionata a denunciare l'accaduto alle forze dell'ordine.