Donna ucraina vince mezzo milione di euro al Gratta e Vinci: ha comprato l’ultimo tagliando disponibile Badante ucraina vince 500mila euro al Gratta&Vinci. Il biglietto fortunato acquistato ad Avellino, in una tabaccheria.

A cura di Redazione Napoli

Non ci sono regole, non ci sono tecniche. È il caso che domina tutto ed è questo anche il grande rischio del gioco d'azzardo e delle dipendenze devastanti che spesso comporta. Una cosa è certa: la donna di 50 anni che ad Avellino ha comprato l'ultimo Gratta e vinci disponibile in tabaccheria, pochi minuti prima che il negoziante abbassasse la serranda, non avrebbe mai pensato che la sua vita sarebbe cambiata da un giorno all'altro.

E invece la signora, una immigrata di nazionalità ucraina, da anni residente nel capoluogo irpino dove assiste una persona anziana, ha portato a casa 500mila euro con una giocata di cinque euro al Gratta&Vinci. La fortunata è la seconda vincitrice nella provincia avellinse in questo mese, dopo la maxi vincita di Atripalda al Superenalotto.

La badante ha acquistato l'ultimo tagliando disponibile del gioco "Doppia Sfida" presso il tabacchi Noviello nella centralissima via Tagliamento mentre il titolare si stava preparando a calare la saracinesca nella serata di ieri. La donna ha "grattato" il biglietto davanti al titolare ed ad alcuni passanti scoprendo di aver vinto. Nella stessa ricevitoria erano stati vinti 240 mila euro puntando 2 euro al Lotto sulla quaterna della ruota di Napoli.