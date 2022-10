Donna trovata morta in casa a Pozzuoli, era deceduta da giorni: indagano i carabinieri Indagano i carabinieri che hanno acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.

A cura di Pierluigi Frattasi

Una donna di circa 70 anni è stata ritrovata morta in casa, nel suo appartamento in traversa Maroder al Parco Sofia di Pozzuoli. Il rinvenimento del corpo senza vita dell'anziana signora è avvenuto da parte dei carabinieri, che sono entrati nell'appartamento oggi, attorno alle ore 13,00. La donna, secondo le prime ricostruzioni, sembrerebbe essere morta da almeno da 3-4 giorni, forse per cause naturali. I militari dell'Arma nel pomeriggio hanno acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza per cercare di far luce sulla vicenda e di ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.