video suggerito

Donna sviene in strada a Salerno, salvata dai militari di Strade Sicure Una pattuglia dell’Esercito ha soccorso una donna che aveva accusato un malore in strada a Salerno, riuscendo a farle riprendere conoscenza in attesa dell’arrivo del 118. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una donna, che ha accusato un malore ed è svenuta mentre passeggiava, è stata salvata da una pattuglia dell'Esercito, in forze al raggruppamento "Campania": i militari hanno iniziato le manovre di primo soccorso e liberato le vie respiratorie, riuscendo a farle riprendere conoscenza soltanto diversi minuti dopo. È successo il 2 settembre a Salerno, nei giorni successivi la donna, con la famiglia, ha voluto incontrare i militari per ringraziarli personalmente.

La pattuglia, appartenente al reggimento "Cavalleggeri Guide" 19°, era in strada impegnata nell'operazione "Strade Sicure" quando ha sentito le grida dei passanti ed è rapidamente intervenuta. A terra, una donna in stato di incoscienza. I presenti hanno spiegato che si era accasciata improvvisamente ed era svenuta. I sanitari sarebbero arrivati a breve, ma i militari hanno capito che non c'era tempo da perdere. Hanno così deciso di effettuare loro le manovre di primo soccorso, per le quali sono addestrati. Ci hanno provato per diversi minuti, fino a quando la donna non ha finalmente riaperto gli occhi; hanno quindi continuato ad assisterla e a monitorarla fino all'arrivo dei sanitari del 118, ai quali l'hanno affidata per i successivi controlli.