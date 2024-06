video suggerito

Donna partorisce mentre è in spiaggia, il lido si trasforma in sala parto: bimba e mamma stanno bene Pozzuoli: donna incinta si concede un po' di mare quando iniziano le contrazioni e si rompono le acque. Entro pochi minuti dà alla luce una bimba nel lido puteolano, aiutata dai presenti.

La piccola Rebecca nasce sotto il segno dei Gemelli ma sicuramente avrà un rapporto speciale col mare: la mamma l'ha letteralmente partorita in spiaggia. È accaduto oggi a Pozzuoli, zona Flegrea. La donna, incinta al nono mese di gravidanza, non si aspettava proprio in queste ore il lieto evento. Ma si sa, non sempre si riesce a calcolare quando una nuova vita verrà alla luce. Dunque la donna si era concessa un po' di relax e frescura dalle temperature torride nel Napoletano nelle ultime ore andando a mare poco distante casa in un lido di via Miliscola.

Quando è accaduto qualcosa di non prevedibile: ha ha iniziato ad accusare dolori alla pancia. Aveva rotto le acque, segno inequivocabile che stava per partorire. Così, di prima mattina, si è riparata in una cabina su un lido e con l'aiuto di alcuni presenti ha partorito. Quando è arrivato il 118 dopo segnalazione di «parto precipitoso» la donna e la bimba, Rebecca, erano ancora legate dal cordone ombelicale. Traumatizzate ma stavano bene. Sono state soccorse e portate all'ospedale Santa Maria delle Grazie.