Donna gettata in terra e presa a calci per rubarle 30 euro: arrestata una coppia a Fuorigrotta In manette sono finiti un 40enne, già noto alle forze dell’ordine, e la sua compagna, una 37enne incensurata.

A cura di Valerio Papadia

immagine di repertorio

È stata brutalmente picchiata per rubarle 30 euro: una serata da incubo quella di ieri, martedì 17 gennaio, per una donna di 46 anni, aggredita e rapinata a Fuorigrotta, quartiere della periferia occidentale di Napoli. Intorno alle ore 20, la 46enne stava passeggiando in viale John Fitzgerald Kennedy quando è stata improvvisamente avvicinata da una coppia: i due prima la minacciano, chiedendole dei soldi, poi la scaraventano in terra e cominciano a prenderla a calci. Tutto questo per rubarle 30 euro, gli unici contanti che la donna aveva con sé.

Quando i due malviventi si danno alla fuga, la 46enne riesce a risollevarsi e a chiedere l'aiuto di una pattuglia dell'aliquota PMZ del Nucleo Operativo della compagnia di Bagnoli, che in quel momento stava transitando in viale Kennedy. Dopo aver allertato il 118 per le cure necessarie alla donna, i militari dell'Arma si mettono subito alla ricerca della coppia: dopo pochi minuti i due autori dell'aggressione e della rapina vengono rintracciati. Si tratta di Nunzio Grasso, 40enne già noto alle forze dell'ordine e della sua compagna, una donna di 37 anni incensurata.

I due sono stati arrestati: per il 40enne si sono aperte le porte del carcere napoletano di Poggioreale, mentre la 37enne è stata portata nel carcere femminile di Pozzuoli; entrambi sono in attesa di giudizio.