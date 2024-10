video suggerito

Domani tammurriata davanti al Pulcinella di Pesce: evento in piazza Municipio dopo le polemiche Tammorre e chitarre intorno a “Tu sì na cosa grande”, il Pucinella della discordia collocato in piazza Municipio: appuntamento domenica alle 19. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

39 CONDIVISIONI condividi chiudi

«Approfittando della forma fallica della nuova opera d'arte da poco collocata a Piazza Municipio, quale migliore occasione per rivivere le gioie di un baccanale?». Sembra una provocazione che viaggia in Rete, invece è tutto vero: a organizzare e proporre l'evento davanti al contestato Pulcinella di Gaetano Pesce, l'installazione artistica diventata fonte di polemiche e ironie per la sua inequivocabile forma, è il gruppo musicale Partymaniac: «A suono di tammorra e castagnette ci vedremo domenica 13 ottobre ore 19 in Piazza Municipio per un simpatico corteo danzante per augurarci fertilità, fortuna e prosperità».

Spiega Giada Torella a Fanpage.it: «La nostra intenzione è di evitare le solite noiose polemiche, piuttosto, scherzarci su. L'opera che piaccia o no, è perfetta per la sua forma per richiamare un corteo tipo baccanale a sfondo propiziatorio, simile a quelli che si tenevano durante in età greca e romana per la semina e la raccolta. Anche per questo la scelta della tammurriata, fatta di canti e balli sul tamburo che richiamano le tradizioni della vita contadina».

Con Giada Torella (voce e castagnette) ci saranno Domenico Fusco e Sergio Carleo alle chitarre, Mimmo Angrisani alla tammorra, accompagnati da qualche ballatrice di Somma Vesuviana. «Noi – conclude – inizieremo a suonare intorno all'opera "Tu sì na cosa grande" del maestro Pesce. E poi staremo a vedere cosa succederà…»