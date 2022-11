Domani scuole chiuse per allerta meteo: ordinanze in molti comuni della Campania Diversi Comuni campani hanno deciso di chiudere le scuole domani, sabato 26 novembre 2022, a causa dell’allerta meteo arancione. L’elenco.

A cura di Pierluigi Frattasi

Torna il maltempo in Campania e molte scuole resteranno chiuse, domani, sabato 26 novembre 2022, in diversi Comuni della Campania a seguito dell'allerta meteo arancione per temporale, vento forte, rischio frane e allagamenti e mareggiate che si abbatterà sulla regione dalle ore 21,00 di stasera e per le successive 24 ore, fino alle ore 21,00 di domani.

Molti istituti scolastici sia pubblici che privati saranno già chiusi per il riposo settimanale del sabato, ma per quelli che invece sono regolarmente aperti anche nella giornata di sabato, i sindaci potrebbero ordinare la chiusura per motivi si sicurezza legati al maltempo. Torre Annunziata e Torre del Greco, ad esempio, hanno deciso già di chiudere le scuole domani. A Napoli si sta decidendo in queste ore.

Allerta meteo sulla Campania

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per piogge e temporali associati a vento forte e mare molto agitato valido a partire dalle 21 di oggi, venerdì 25 novembre e fino alle 21 di domani, sabato 26 novembre sull'intero territorio regionale. L'allerta, per quanto riguarda il rischio idrogeologico è di livello: Arancione sulle zone 1, 2,3 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana, Alto Volturno e Matese, Costiera Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini).

Gialla sul resto della regione. Su tutta la regione, indipendentemente dalla zona, vige anche una allerta per venti forti con raffiche e mare molto agitato lungo le coste esposte.

Ecco, di seguito, i comuni che hanno disposto la chiusura delle scuole sabato 26 novembre 2022 (l'elenco è in aggiornamento):