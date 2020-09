Domani le scuole saranno regolarmente aperte a Napoli: a seguito delle opportune verifiche del caso, lo ha deciso il Comune. Martedì 29 settembre, analogamente a quanto si era già verificato oggi, le lezioni si svolgeranno regolarmente nel capoluogo campano, nonostante un'allerta meteo ancora presente e valevole fino alle ore 6, ma passata da arancione a giallo per quanto riguarda il rischio idrogeologico; i fenomeni attesi per la giornata del 29 settembre, infatti, non sono di tale intensità da impedire il regolare svolgimento delle lezioni e da richiedere dunque la chiusura degli istituti scolastici. Le previsioni del tempo per la settimana che ha appena preso il via, infatti, indicano una tregua dal maltempo che, nelle scorse ore, ha devastato la Campania, con particolare riferimento alle province di Avellino e Salerno, dove smottamenti, frane e allagamenti hanno causato ingenti danni. A Napoli, a causa del maltempo, le scuole sono rimaste chiuse sia venerdì 25 che sabato 26 settembre.

Maltempo, in Campania città allagate da acqua e fango

Particolarmente violenti i temporali che hanno colpito la Campania durante il fine settimana appena conclusosi. Il maltempo ha flagellato nella fattispecie le province di Avellino e Salerno: nella prima, a subire i danni maggiori è stata Monteforte Irpino, colpita da una colata di acqua e fango che ha allagato scantinati e abitazioni, costringendo le forze dell'ordine ad evacuare alcune case. Colata di detriti anche a Sarno, dove soltanto 22 anni fa, nel 1998, una tremenda alluvione provocò la morte di 160 persone (furono colpite anche Quindici, Siano, Bracigliano e San Felice a Cancello).