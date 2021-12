Domani riapre la Galleria Vittoria a Napoli dopo oltre un anno dalla chiusura La Galleria Vittoria verrò riaperta domani, domenica 19 dicembre, alle ore 9.30, alla presenza del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.

A cura di Valerio Papadia

Era ormai il settembre del 2020 quando, a causa della caduta di un pannello dalla volta del soffitto, la Galleria Vittoria a Napoli – che collega piazza Vittoria e via Arcoleo a via Acton e alla zona del Porto, e viceversa – è stata chiusa. Finalmente domani, domenica 19 dicembre 2021, alle ore 9.30, la Galleria Vittoria sarà riaperta alla circolazione automobilistica, alla presenza del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. "È stato ripristinato l'impianto di aereazione e questo pomeriggio la prova ha dato esito positivo" ha dichiarato Edoardo Cosenza, assessore alle Infrastrutture del Comune di Napoli, anche lui domani presente sul posto. Sarà il primo cittadino partenopeo, però, domattina, a riaprire alla circolazione il tratto che da via Acton conduce in via Domenico Morelli.

In via Arcoleo e via Chiatamone verrà ripristinato il senso di marcia

Dopo la riapertura, dopo oltre un anno, della Galleria Vittorio, si procederà – gradualmente, per non causare disagi alla viabilità e problemi di sicurezza – anche a ripristinare i sensi di marcia vigenti prima della chiusura del tunnel sia in via Arcoleo che in via Chiatamone. La prima, via Arcoleo, sarà dunque percorribile soltanto nel senso di marcia che da piazza Vittoria conduce alla Galleria, mentre la seconda, via Chiatamone, si potrà percorrere soltanto per raggiungere la zona di Santa Lucia.

I lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza della Galleria Vittoria, dopo la caduta di un pannello dalla volta, erano cominciati, tra vari ritardi, nell'agosto del 2021: il tunnel avrebbe dovuto riaprire alla fine dello scorso mese di novembre, ma anche in questo caso c'è stato un piccolo ritardo. Domani, finalmente, il tunnel riaprirà e, si spera, ci potranno essere benefici alla viabilità cittadina.