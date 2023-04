Domani i funerali di Rosa Gigante, l’addio alla mamma del tiktoker Donato uccisa a Pianura Domani a Pianura i funerali di Rosa Gigante, la mamma del tikoker Donato De Caprio.

Domani mercoledì 26 aprile i funerali di Rosa Gigante, 72 anni, uccisa in casa sua a Pianura, periferia Ovest di Napoli. Per il delitto è in carcere la vicina di casa, Stefania Russolillo, 47 anni. Ieri la Procura di Napoli ha conferito l'incarico agli esperti che hanno effettuato l'autopsia e dissequestrato la salma consentendo l'addio alla donna, previsto alle ore 10.45 nella chiesa di San Giorgio Martire a Pianura.

Il referto dell'autopsia su Rosa Gigante si preannuncia fondamentale per stabilire con precisione come sia morta la donna. L'accusata dell'omicidio dichiara di non ricordare e la sua difesa è convinta che vi sia ancora molto da chiarire per stabilire le circostanze della morte dell'anziana, figlia del noto tiktoker e titolare della salumeria "Con mollica o senza?" in via Pignasecca, Donato De Caprio.

Il figlio della donna continua a sostenere che la madre, anche per la sua condizione di ipovedente, non apriva la porta a nessuno se non ai familiari. Gli investigatori della Polizia di Stato non escludono che Rosa Gigante possa essere stata strangolata visto che sul cadavere, all'altezza del collo, è stato infatti trovato un laccio emostatico. La 72enne potrebbe però essere morta anche a causa di un colpo alla testa, lì dove è stata trovata una vistosa ferita.