Domani i funerali di Nicola Liguori, bruciato vivo a Frattamaggiore e morto 11 mesi dopo

È stata effettuata ieri l'autopsia sulla salma di Nicola Liguori, il 36enne di Frattamaggiore (Napoli) morto la sera del 7 maggio scorso dopo 11 mesi di ricovero per ustioni: era rimasto gravemente ferito la sera del 30 giugno 2022, gli avevano dato fuoco mentre era in videochiamata con la fidanzata. I funerali si terranno domani, 13 maggio, alle ore 11 nella parrocchia del Carmine di Frattamaggiore, nota come chiesa di San Ciro.

Ieri mattina in via Tiziano, nel luogo dell'aggressione, sono stati affissi degli striscioni con la scritta "Giustizia per Nicola". L'esame autoptico, disposto dalla Procura di Napoli Nord, sarà fondamentale per valutare la posizione di Pasquale Pezzella (difeso dagli avvocati Fernando Pellino e Marcella Monaco), che per quella vicenda è attualmente detenuto in attesa del processo: se il decesso si rivelasse direttamente collegabile con l'aggressione, e non riconducibile a circostanze diverse, l'accusa passerebbe da tentato omicidio a omicidio.

Spiega a Fanpage.it l'avvocato Pellino: