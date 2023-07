Domani i funerali di Giuseppe Turco, il 17enne ucciso a Casal di Principe durante una lite Domani i funerali a Villa Literno di Giuseppe Turco, il 17enne accoltellato a morte durante una lite a Casal di Principe da un 20enne, arrestato e reo confesso.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Si terranno domani pomeriggio, giovedì 6 luglio, i funerali di Giuseppe Turco, il giovane di appena 17 anni ucciso con una coltellata durante una lite all'esterno di un locale a Casal di Principe, in provincia di Caserta. I funerali si terranno alle 15.30 presso la chiesa di Santa Maria Assunta in piazza Marconi a Villa Literno, dove il giovane viveva con la famiglia. Si attendono tantissime persone oltre a familiari e amici del giovane, oltre a diversi rappresentanti delle istituzioni.

Ieri intanto, durante una riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza nella prefettura di Caserta, alle quali hanno partecipato anche i sindaci di Casal di Principe e Villa Literno, si è tornati a chiedere "maggiore sicurezza" in strada con l'invio di più forze dell'ordine. Il rischio paventato infatti è che la vicenda di Giuseppe Turco possa essere strumentalizzata per una sorta di "guerra tra bande" tra i giovani di Villa Literno (dove il giovane viveva) e quelli di Casal di Principe (dove è stato ucciso). Il giorno dopo la sua morte, infatti, alcuni ragazzi arrivati da Villa Literno avevano imbrattato i muri esterni del bar davanti al quale il giovane è stato ucciso. Un gesto che ha subito allarmato Renato Natale (sindaco di Casal di Principe) e Valerio Di Fraia (sindaco di Villa Literno). Intanto, Anass Saaoud, il ventenne di origine marocchina arrestato per la morte di Giuseppe Turco, ha chiesto scusa alla famiglia della vittima attraverso il suo avvocato difensore, Mirella Baldascino, e ha fatto sapere di essere anche "molto provato psicologicamente e pentito di quanto accaduto".