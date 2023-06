Domani i funerali di Giulia Tramontano e del piccolo Thiago in forma privata a Sant’Antimo I funerali di Giulia Tramontano, uccisa dal compagno Alessandro Impagnatiello si terranno domenica pomeriggio a Sant’Antimo (Napoli) in forma privata.

A cura di Redazione Napoli

Si terranno domani, domenica 11 giugno, alle ore 15 i funerali di Giulia Tramontano, incinta al settimo mese di gravidanza del piccolo cui aveva già dato il nome di Thiago, uccisa dal compagno Alessandro Impagnatiello con 37 coltellate. Ieri sera la famiglia Tramontano, che da anni viveva in Lombardia ma originaria di Sant'Antimo, popoloso centro nel quadrante a Nord di Napoli, ha comunicato chele esequie si svolgeranno nella parrocchia di Santa Lucia. La cerimonia – ha avvertito la famiglia – «sarà strettamente privata».

In tal senso nel messaggio dei Tramontano è molto chiaro: «Si chiede la massima osservanza di tale volontà ad ulteriore riprova della vicinanza e dell'affetto che l'intera comunità ha già sentitamente dimostrato».

Perché il funerale di Giulia Tramontano sarà in forma privata? Sicuramente per evitare che la famiglia venga esposta, nel momento di massimo dolore, ovvero l'addio alla congiunta, alle riprese televisive e ai flash dei fotografia. La vicenda di Giulia, per l'efferatezza del delitto, per la diffusione dei messaggi whatsapp della coppia, per la storia alla base dell'omicidio volontario, ovvero la doppia vita del compagno e soprattutto per il fatto che la giovane donna era incinta, è diventata argomento fisso dei talk show televisivi che stanno dedicando al delitto ore e ore di dirette.

La fiaccolata per Giulia a Sant’Antimo di Napoli

La comunità di Sant'Antimo vive da giorni nella tensione: non solo la vicenda Tramontano ma anche l'omicidio dei due cognati uccisi dal suocero ha proiettato la cittadina napoletana sotto i riflettori della cronaca nera. È infine dell'altroieri la notizia della grossa fiaccolata per ricordare Giulia e il piccolo Thiago, cui hanno preso parte quasi 20mila persone.