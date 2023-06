Funerali di Giulia Tramontano, parla la sorella Chiara: “Sarà straziante, per questo solo amici e parenti” Parla Chiara, sorella di Giulia Tramontano: “I vostri pensieri ci hanno inondato di amore e vicinanza. Ora però è il momento dell’ultimo saluto intimo e straziante a Giulia e Thiago e vorremmo viverlo insieme ai parenti ed amici più stretti”.

«Ora però è il momento dell'ultimo saluto intimo e straziante a Giulia e Thiago e vorremmo viverlo insieme ai parenti ed amici più stretti». Chiara Tramontano, la sorella di Giulia, incinta di 7 mesi e uccisa il 27 maggio dal fidanzato Alessandro Impagnatiello a Senago, nel Milanese, in questi giorni ha usato Instagram per comunicare i pensieri della famiglia e il suo dolore dopo la tragedia della sorella. Lo fa, ancora una volta, per ribadire che i funerali di domani a Sant'Antimo (Napoli) saranno strettamente privati.

Grazie a tutti dell'affetto che ci avete dimostrato in questi giorni atroci. I vostri pensieri ci hanno inondato di amore e vicinanza. Ora però è il momento dell'ultimo saluto intimo e straziante a Giulia e Thiago e vorremmo viverlo insieme ai parenti ed amici più stretti. Siamo certi che capirete perché in questi giorni avete dimostrato di saper vivere il nostro stesso dolore, operare il nostro stesso silenzio e commemorare Giulia con amore e rispetto

Era stato il sindaco del popoloso centro di Napoli Nord ad annunciare le esequie per domenica 11 giugno alle 15, spiegando che si tratta di funerali in forma «strettamente privata».

Nei manifesti a lutto in città si legge anche il nome del figlio che Giulia portava in grembo da 7 mesi, il piccolo Thiago. Nei giorni scorsi proprio a Sant'Antimo c'è stata una grande fiaccolata in ricordo della ragazza e in solidarietà con la famiglia Tramontano, emigrata in Lombardia ma con origini partenopee.