Domani i funerali di Daniele Barone, morto a 22 anni in un incidente: lutto cittadino a Bacoli I funerali del giovane si svolgeranno nella mattinata di domani, sabato 13 gennaio: per l'occasione, il sindaco di Bacoli Della Ragione ha proclamato il lutto cittadino.

A cura di Valerio Papadia

Daniele Barone

È stata fissata la data dei funerali di Daniele Barone, il ragazzo di 22 anni morto in seguito a un incidente stradale che si è verificato lo scorso 9 gennaio a Bacoli, nella provincia di Napoli: le esequie del giovane si svolgeranno proprio nella città dei Campi Flegrei, alle ore 10.30 di domani, sabato 13 gennaio, nella chiesa della Madonna del Buon Consiglio, a Cappella, frazione al confine tra Bacoli e Monte di Procida.

In occasione dei funerali di Daniele Barone, il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, ha deciso di proclamare il lutto cittadino. Su Facebook, il sindaco scrive:

Ho deciso di proclamare il lutto cittadino in occasione dei funerali per la prematura e tragica morte del giovane Daniele Barone. È un dolore forte che ha stravolto l’intera comunità di Bacoli. Daniele è stato un giovane straordinario, un figlio della terra flegrea, ed un grande lavoratore. Lo ricorderemo con la bandiera a mezz’asta sugli edifici pubblici, le serrande dei negozi abbassate a lutto e con la sospensione di ogni attività ludica in occasione delle esequie Un dramma che ha sconvolto tutte le famiglie del territorio. I funerali avranno luogo domani, ore 10:30, presso la Chiesa della Madonna del Buon Consiglio a Cappella. Esorto la comunità a partecipare al lutto, manifestando il proprio cordoglio per una giovanissima vita che ci ha lasciato così presto. Una tragedia. Mi stringo, insieme al popolo bacolese, al dolore della mamma, del papà e della famiglia, degli amici. Bacoli si ferma per l’ultimo abbraccio a Daniele. Riposa in pace, angelo bello

Daniele Barone era stato assunto da pochi giorni

L'incidente in cui ha perso la vita il 22enne si è verificato, come detto, lo scorso 9 gennaio: Daniele Barone si trovava in sella al suo scooter quando, in via Lucullo, il mezzo a due ruote si è scontrato frontalmente con un furgone; per il giovane non c'è stato nulla da fare. Daniele aveva cominciato a lavorare soltanto da pochi giorni: era infatti stato assunto in Flegrea Lavoro come operatore ecologico.