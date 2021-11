Domani a Pozzuoli in 15mila senza acqua per 12 ore: lavori alla condotta idrica Sarà interrotta domani sera la fornitura idrica in parte di Pozzuoli (Napoli) per lavori alle condutture; ripristino previsto a partire dalle 8 di giovedì 18.

A cura di Redazione Napoli

Circa 15mila persone resteranno senza acqua domani a Pozzuoli, popoloso comune dell'immediata provincia di Napoli, per inderogabili interventi sulla conduttura idrica; la fornitura sarà interrotta per i residenti della zona compresa tra il centro storico e la parte alta della cittadina a partire dalle ore 20 di domani, mercoledì 17 novembre, e verrà ripristinata circa 12 ore dopo, quindi a partire dalle 8 di giovedì mattina. Lo ha comunicato la società Acqua Campania, spiegando che lo stop si è reso necessario per "lavori urgenti e indifferibili" sulla condotta che corre lungo la litoranea tra Pozzuoli e il quartiere napoletano di Bagnoli.

I lavori saranno effettuati lungo la sezione posta presso il manufatto Villa Cariati, in località San Francesco ai Gerolomini. Le zone interessate dall'interruzione della fornitura idrica per le 12 ore necessarie all'intervento e al ripristino sono: via Vecchia San Gennaro, via Carlo Rosini, via Guglielmo Marconi, viale Capomazza, via Suolo San Gennaro, via Duomo (Rione Terra), via del Carmine, via Dante Alighieri, via Carlo Pisacane, via Pietro Ragnisco e via San Rocco.

Ieri a Pozzuoli c'era stato un altro stop della fornitura idrica, in quella circostanzaa dovuto a un guasto improvviso delle condutture. Lo aveva reso noto il sindaco, Vincenzo Figliolia, che con un post su Facebook aveva comunicato ai cittadini dell'intervento in itinere e della tempistica per la risoluzione. "Per un guasto improvviso sul territorio comunale di Napoli – aveva scritto il primo cittadino – l'ABC ha interrotto l'erogazione idrica lungo la condotta che serve anche la parte bassa di Pozzuoli, dal lungomare al centro storico, fino a via Fasano e via Annecchino all'altezza della stazione della Cumana di Arco Felice. Gli operai sono al lavoro per ripristinare nel giro di un paio d'ore la fornitura d'acqua.Ci scusiamo per il disagio ma l'interruzione idrica non è dipesa da noi".