Docce sporche e senza acqua calda: chiuso un centro sportivo a Pianura

Polizia Municipale, carabinieri e Asl hanno riscontrato gravi carenze igieniche e strutturali nel centro sportivo, la cui attività è stata immediatamente sospesa.

Gravi carenze igieniche e strutturali: per questo un centro sportivo a Pianura, quartiere della periferia occidentale di Napoli, è stato chiuso. Le irregolarità sono state riscontrate nell'ambito di un controllo congiunto operato nella struttura sportiva dagli agenti dell'Unità Operativa Soccavo della Polizia Municipale, dai carabinieri della stazione di Pianura, dal personale dell'Asl Napoli 1 Centro e dall'Ispettorato del Lavoro.

In particolare, sono state rilevate condizioni igieniche inadeguate nelle docce, nonché l'assenza di acqua calda e problemi di areazione, e ancora la mancanza di presidi di sicurezza obbligatori, come il defibrillatore. La cassetta di primo soccorso è risultata non conforme ai requisiti previsti, mentre ulteriori approfondimenti hanno evidenziato la mancanza dell'autorizzazione sanitaria.

Sono state contestate anche due violazioni amministrative: una per la tutela dell'inquinamento acustico, in quanto mancava la valutazione di impatto sonoro e il relativo nulla osta; l'altra sulla normativa di sicurezza nei luoghi di lavoro, dal momento che 7 dipendenti erano privi della formazione obbligatoria. Infine, sono in corso ulteriori accertamenti sulla regolarità edilizia della struttura e sulla destinazione d'uso dei locali.